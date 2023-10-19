В Москве открыли частное выставочное пространство, посвященное кибербезопасности

"Кибердом" состоит из двух частей - здания дореволюционного "Мамонтовского завода сургуча, лаков и красок" и нового современного пространства

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. В Москве открылось частное мультифункциональное выставочное пространство, посвященное кибербезопасности, - "Кибердом". Об этом сообщила пресс-служба проекта. Размер инвестиций на первом этапе составил 1,6 млрд рублей.

"В Москве открылся первый в мире мультифункциональный кибербез-хаб - Кибердом", - рассказали в пресс-службе.

Размер инвестиций в проект на первом этапе, как сообщили в пресс-службе, составил 1,6 млрд рублей, а сам проект задуман, как платформа для развития российской отрасли кибербезопасности за счет взаимодействия индустрии, бизнеса и государства, вовлечения будущих кадров, а также демонстрации возможностей российской технологической индустрии, использования технологий и нативной цифровой среды. В пресс-службе пояснили, что проект реализован на частные инвестиции. Сам "Кибердом" состоит из двух частей - здания дореволюционного "Мамонтовского завода сургуча, лаков и красок" и нового современного пространства.

В рамках "Кибердома" создан киберполигон, на котором бизнес и государство смогут протестировать реальную защищенность своих IT-систем силами специалистов индустрии. Отмечается, что к 2030 году планируется открыть 10 площадок в других регионах России и мира, а всего проект намерен объединить сотни тысяч резидентов из разных стран. В пресс-службе проекта пояснили, что работа "Кибердома" будет строиться по нескольким стратегическим направлениям, в разработке программы которых уже принимают участие более 500 российских экспертов в области информационной безопасности. "В рамках технологического направления "Кибердом" объединит ключевых вендоров индустрии", - добавили в пресс-службе.

По словам гендиректора проекта Сергея Калмыкова, проект будет являться "домом" для индустрии кибербезопасности и бизнеса.

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщил журналистам, что министерство планирует оказывать поддержку в развитии проекта и будет использовать площадку для проведения мероприятий.