Сопредседатели межправкомиссии по энергетике РФ и КНР обсудили сотрудничество в нефтегазе

Встреча сопредседателей межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству состоялась в ходе рабочего визита заместителя председателя правительства России Александра Новака в Китай

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства России Александр Новак провел встречу с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном, на которой осуждались вопросы двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере. Встреча сопредседателей межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству состоялась в ходе рабочего визита Новака в Китай, говорится в сообщении правительства РФ.

"В ходе встречи сопредседатели обсудили взаимодействие в области поставок нефти, газа, угля и электроэнергии в Китай, а также в сфере мирного атома, расширение инвестиций китайских компаний в объекты ТЭК и газопереработки на территории России", - отмечается в сообщении.

Стороны наметили шаги по увеличению транзитного потенциала Северного морского пути с перспективой расширения грузопотока по этому маршруту между странами к 2030 году до не менее 50 млн т в год. Также на встрече речь шла о развитии технологического сотрудничества двух стран в области ТЭК.

Следующее 20-е, юбилейное, заседание межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству, а также 28-ю регулярную встречу глав правительств России и Китая планируется провести до конца 2023 года в Китае.