В Литве заявили, что увеличение расходов на оборону путем госзаймов сдерживает экономика

В бюджет страны на 2023 год на нужды обороны заложена сумма в размере 2,52% ВВП

ВИЛЬНЮС, 19 октября. /ТАСС/. Увеличение ассигнований на оборону Литвы за счет предлагаемых президентом Гитанасом Науседой займов от имени государства невозможно в связи с ситуацией в экономике. Об этом в эфире радиостанции Žinių radijas заявила министр финансов балтийской республики Гинтаре Скайсте.

"Госбюджет 2024 года является весьма напряженным, возможности ограничены. Ожидается замедление экономики во всем Евросоюзе, - сказала она. - Если мы хотим увеличения устойчивого финансирования системы Минобороны, то должны найти устойчивые источники финансирования, но в предложении президента о кредитах на оборону они не указаны".

Ассигнования на военные нужды в проекте госбюджета на 2024 год, переданном правительством на утверждение в Сейм (парламент), предусмотрены в размере 2,71% валового внутреннего продукта (ВВП) и составят €2,06 млрд. С 2020 года Литва удвоила оборонные ассигнования. В бюджет Литвы на 2023 год на нужды обороны заложена сумма в размере 2,52% ВВП.

Уровень военных ассигнований, на которые нацелились власти, составляет 3% от ВВП. Президент предложил разрешить правительству брать в долг от имени государства для финансирования обороны кредиты в пределах 3% ВВП, что позволило бы приблизиться к желаемому показателю.