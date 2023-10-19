19 октября, 10:18,
обновлено 19 октября, 10:47

Альфа-банк опроверг информацию об утечке данных клиентов

Артем Геодакян/ ТАСС
© Артем Геодакян/ ТАСС

Telegram-канал Marketoverview ранее сообщил о взломе базы банка украинскими хакерскими группировками KibOrg и NLB

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Альфа-банк опроверг информацию об утечке данных клиентов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Ранее Telegram-канал Marketoverview написал о взломе базы Альфа-банка украинскими хакерскими группировками KibOrg и NLB. Из сообщений следует, что были получены данные 30 млн клиентов Альфа-банка, в которых содержатся ФИО, дата рождения, номер счета, телефон и другая личная информация.

"Это фейк, больше нечего добавить", - сказали в пресс-службе Альфа-банка. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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