В МЭР сообщили, что рынок Ирана представляет большой интерес для экспортеров РФ

Директор департамента развития двустороннего сотрудничества Минэкономразвития Павел Калмычек заявил, что наблюдается потенциал по развитию сотрудничества между странами

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Рынок Ирана представляет большой интерес для российских экспортеров. Об этом заявил директор департамента развития двустороннего сотрудничества Минэкономразвития Павел Калмычек на международном экспортном форуме "Сделано в России 2023".

"Наше двустороннее сотрудничество в целом базируется на балансе экономических интересов наших стран. Мы видим, что Иран - растущая экономика и в том числе растущий потребительский рынок, что, в освою очередь, представляет большой интерес для наших экспортеров", - сказал Калмычек на сессии "Россия - Иран: расширяя возможности".

Он также рассказал, что в настоящее время наблюдается большой потенциал по дальнейшему развитию сотрудничества между странами. "Сейчас с правительством Ирана находимся в очень тесном контакте для создания благоприятных условий для дальнейшего развития и деловой кооперации, для наращивания торгового оборота", - рассказал Калмычек.

"Видим перспективы для увеличения совместных проектов в сфере добычи полезных ископаемых, а также взаимная предрасположенность России и Ирана помогает налаживанию тесного культурного взаимодействия между нашими странами. Мы надеемся, что это будет способствовать развитию двустороннего туризма и увеличению туристического потока", - добавил Калмычек.

О форуме

Международный экспортный форум "Сделано в России" - главный форум для всех, кто интересуется экспортной повесткой. Форум "Сделано в России" проходит 19-20 октября в МВО "Манеж" в Москве. Форум проводится Российским экспортным центром (группа ВЭБ.РФ) в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

ТАСС является генеральным информационным партнером международного экспортного форума "Сделано в России 2023".