Госдума приняла закон о расчете бюджетного правила из цены на нефть в $60 за баррель

Базовая цена на нефть подлежит ежегодной индексации на 2%, начиная с 2027 года

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается расчет бюджетного правила из базовой цены на нефть, установленной на уровне $60 за баррель. Документ является бюджетообразующим и был внесен в Госдуму правительством РФ одновременно с проектом федерального бюджета на 2024-2026 годы.

Согласно тексту документа, базовая цена на нефть подлежит ежегодной индексации на 2%, начиная с 2027 года (на уровне валютной инфляции).

Определение базовых нефтегазовых доходов также предполагается из базовой цены на природный газ, базовых цен экспортной альтернативы для автомобильного бензина Аи-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5. Базовая экспортная цена на природный газ принимается на уровне среднегодовой - $250 за 1 тыс. куб. м, которая с 2027 года ежегодно индексируется на 2%.

Базовые цены экспортной альтернативы для бензина Аи-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5 устанавливаются как значения среднегодовых цен экспортной альтернативы для автомобильного бензина Аи-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5, рассчитанные исходя из фактических (прогнозных) цен на автомобильный бензин Аи-92 класса 5 и дизельное топливо класса 5, умноженных на соотношение базовой и фактической (прогнозной) цен на нефть.

Согласно действующему бюджетному правилу, дополнительные доходы казны от продажи нефти сверх базовой цены (в 2019 году - около $41,6 за баррель) направляются в Фонд национального благосостояния. Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что по смягченному бюджетному правилу отсечка рассчитывается в 2023 году не от стоимости нефти, а от нефтегазовых доходов. Как он отмечал, планка составляет 8,9 трлн рублей нефтегазовых доходов, при этом из них 900 млрд рублей направляется в ФНБ.

Замечания комитета по бюджету учтены

Как пояснил ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, во втором чтении в документ были внесены поправки, сформулированные на основании критических замечаний комитета по бюджету. Авторами поправок стали сам Макаров и сенаторы Николай Журавлев и Анатолий Артамонов. Поправки исключают право правительства без внесения изменений в закон о бюджете уменьшать дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, исключение норм о возможности уменьшения в федеральном бюджете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по сравнению с утвержденными в бюджете на 2023-2025 годы, исключают нормы о предоставлении бюджетного кредита государственному внебюджетному фонду на срок до двух лет, продлевают на 2024 год действие нормы, разрешающей получение казначейских кредитов на покрытие кассовых разрывов всеми регионами, в том числе донорами.

Кроме того, была также одобрена поправка, согласно которой регионы, получившие кредиты из федерального бюджета, не вправе размещать средства бюджета субъекта РФ на банковских депозитах на срок, превышающий один месяц. Исключения составят бюджетные кредиты на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете, бюджетные кредиты по ставке 3% на срок до 15 лет, предоставляемые в 2023 году (с лимитом до 315 млрд рублей) и некоторые другие виды бюджетных кредитов. Также из документа была исключена норма о том, что доходы от уплаты страховых взносов могут зачисляться в ФНБ.