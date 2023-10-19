Лукашенко предложил Экваториальной Гвинее создать производственную базу

Президент Белоруссии также сообщил о планах посетить страну с визитом

МИНСК, 19 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает Экваториальной Гвинее создать совместную производственную базу для выхода на рынки соседних африканских государств.

"Хорошо, если бы у нас с вами получилось создать такую производственную базу в Экваториальной Гвинее, которая смогла бы работать хотя бы на соседние государства", - сказал глава государства на встрече с министром иностранных дел, международного сотрудничества и диаспоры Экваториальной Гвинеи Симеоном Ойоно Эсоно Ангуе, передает агентство БелТА.

По словам президента, в Белоруссии есть все технологии, чтобы помочь Экваториальной Гвинее выйти на более высокий уровень. "Суть наших предложений заключается в том, что мы готовы не только продавать вам продукции, в которой вы нуждаетесь, мы готовы не только передавать вам технологии, но мы готовы обучить ваших людей работать в условиях этих технологий", - подчеркнул Лукашенко.

Президент отметил, что в последнее время Белоруссия очень интенсивно работает с Экваториальной Гвинеей и намерена выработать конкретный план взаимоотношений. "Самое главное, чтобы мы имели четкое представление, как выстроить экономику, торгово-экономические отношения между нашими странами", - добавил Лукашенко.

18-19 октября в Минске Белоруссия и Экваториальная Гвинея провели первое заседание совместной постоянной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству. Среди приоритетных направлений сотрудничества стороны рассматривают сельское хозяйство и продовольственную безопасность, информационные технологии, здравоохранение, образование, туризм, строительство, создание производственных мощностей в области деревообработки.

Запланированный визит

Президент Белоруссии также планирует в ближайшее время посетить с визитом Экваториальную Гвинею. "В ближайшее время постараюсь у вас побывать - это уже запланировано", - сказал Лукашенко. Об этом сообщил близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул первого".

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник сообщил по итогам работы в Минске двусторонней межправкомиссии, сопредседателем которой от Экваториальной Гвинеи является глава МИД этой страны, что белорусская сторона завершает подготовку к открытию посольства в африканском государстве.

В начале сентября 2023 года в Минске прошли переговоры Лукашенко с президентом Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого