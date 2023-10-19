Ульяновские энергетики помогут строить солнечные и ветростанции на Ближнем Востоке

Компания "Альтрэн" намерена развивать проекты в сфере возобновляемой энергетики в странах Ближнего и Среднего Востока совместно с компанией VOLTS Energy

ТАСС, 19 октября. Специалисты Ульяновского наноцентра Ulnanotech примут участие в совместной реализации проектов в сфере солнечной и ветровой энергетики на Ближнем и Среднем Востоке. Как сообщили в пресс-службе наноцентра, соответствующее соглашение заключили дочерняя компания наноцентра "Альтрэн" и партнеры из ОАЭ.

"Компания Ульяновского наноцентра Ulnanotech "Альтрэн" подписала соглашение о сотрудничестве с компанией VOLTS Energy (Объединенные Арабские Эмираты, Абу-Даби). Партнерство включает совместную реализацию проектов в сфере возобновляемой энергетики в странах Ближнего и Среднего Востока. Обладая большой экспертизой в ветровой и солнечной генерации, компания "Альтрэн" будет привлекаться в качестве консультанта в будущих совместных проектах с VOLTS Energy", - отметили в пресс-службе.

Генеральный директор компании "Альтрэн" Дмитрий Степанов выразил уверенность в том, что соглашение позволит реализовать проекты по строительству ветроэлектро- и солнечных станций в зарубежных странах на основе накопленного российского опыта. По словам представителя компании Евгения Смыка, "Альтрен" поможет VOLTS Energy получить новые компетенции в области ветроизмерений и солнцеизмерений и оказывать более широкий спектр услуг - от выбора оптимального решения по возобновляемым источникам энергии до реализации проекта.

По оценке экспертов компании VOLTS Energy, приведенной в пресс-службе Ulnanotech, рынки ОАЭ и Саудовской Аравии находятся на пике инвестиционной привлекательности для внешнего бизнеса. Для компаний Ближнего Востока наибольший интерес представляют продукция промышленного сектора и энергетического бизнеса, технологические и экологические разработки, IT-решения.