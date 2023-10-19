В МО Турции сообщили о продолжении усилий по зерновой сделке

Согласно заявлению ведомства, страна будет строго следовать Конвенции Монтрё

СТАМБУЛ, 19 октября. /ТАСС/. Турция продолжит усилия по возобновлению черноморской зерновой инициативы и будет неукоснительно следовать Конвенции Монтрё, регулирующей судоходство в черноморских проливах. Об этом говорится в сообщении Минобороны республики в соцсети X (ранее Twitter).

"Мы продолжим усилия, направленные на возобновление черноморской зерновой инициативы, во главе с нашим президентом. Мы также продолжим усилия по соблюдению принципа "региональной ответственности" в Черном море и в этих рамках будем неукоснительно и внимательно соблюдать Конвенцию Монтрё", - отмечается в релизе.

Власти Турции ранее неоднократно заявляли, что с начала СВО на Украине не пропустили ни один военный корабль через Босфор, строго следуя Конвенции Монтрё.