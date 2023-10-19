В Думе предложили расширить освобождение от госпошлин наследников погибших военнослужащих

Документ предполагает внесение поправок в Налоговый кодекс РФ

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы ("Единая Россия") намерена в ближайшее время внести в нижнюю палату парламента законопроект об освобождении от госпошлин при оформлении наследства наследников погибших либо умерших до истечения одного года после увольнения со службы военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел или Росгвардии. Об этом сообщила в беседе с ТАСС депутат Госдумы, один из авторов законопроекта Наталья Костенко ("Единая Россия"). Документ предполагает внесение поправок в Налоговый кодекс РФ.

При оформлении наследства наследники несут расходы на оплату нотариальных услуг, а также при регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество от наследодателя наследникам - расходы на оплату госпошлины в органах Росреестра в размере 2 тыс. рублей за каждую сделку с недвижимостью.

Сейчас действующее законодательство предусматривает освобождение наследников наследодателей - сотрудников органов внутренних дел, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии РФ и имевших специальные звания полиции, военнослужащих войск национальной гвардии, военнослужащих ВС РФ, погибших на службе ибо умерших до истечения одного года со дня увольнения со службы вследствие ранения (контузии) или заболевания от оплаты нотариальных услуг при оформлении наследства.

Законопроект предлагает освободить таких наследников также от оплаты госпошлины за регистрацию в органах Росреестра сделки перехода права собственности на объекты недвижимости наследодателя к наследникам на основании свидетельств о праве на наследство.