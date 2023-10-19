В "Газпроме" рассказали о перспективах полного запуска "Силы Сибири"

По сообщению компании, она станет крупнейшим поставщиком газа в Китай после выхода газопровода на полную мощность

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. "Газпром" станет крупнейшим поставщиком газа в Китай после выхода газопровода "Сила Сибири" на полную мощность, говорится в сообщении холдинга.

"К настоящему времени на Востоке России сформирован стратегически важный инфраструктурный комплекс из объектов добычи, транспортировки и переработки газа. Связующим элементом этого уникального комплекса является газопровод "Сила Сибири". Поставки в Китай идут по нему стабильно, с регулярным превышением суточных и годовых контрактных количеств. Это говорит о "Газпроме" как об ответственном поставщике и о том, что российский газ является очень востребованным. В скором времени "Сила Сибири" выйдет на полную мощность, и тогда "Газпром" станет крупнейшим поставщиком газа в Китай", - сказано в сообщении.

"Газпром" сейчас также продолжает проектирование инфраструктуры проекта поставок газа в Китай по "дальневосточному" маршруту. "Газпром" и CNPC продолжают обсуждать проект трубопроводных поставок в объеме 50 млрд куб. м в Китай через Монголию.

"Газпром" также поставляет в Китай сжиженный природный газ с острова Сахалин и с комплекса "Портовая" на берегу Балтийского моря. Недавно подтвердил свою эффективность новый маршрут доставки СПГ производства "Газпрома" - по Северному морскому пути. Его использование существенно сокращает сроки доставки СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - отметили в компании.

О поставках российского газа в Китай

Россия по итогам 2022 года экспортировала по газопроводу "Сила Сибири" в Китай 15,5 млрд куб. м газа. Поставки российского газа в Китай по "Силе Сибири" в 2023 году ожидаются на уровне 22 млрд куб. м. Выход газопровода на проектную мощность в 38 млрд куб. м ожидается в 2025 году.

При этом в ближайшие годы общий объем экспорта "Газпрома" в Китай достигнет 48 млрд куб. м газа в год (за счет реализации проекта поставок газа в Китай по "дальневосточному" маршруту), а с учетом транзитного газопровода через Монголию - почти 100 млрд куб. м в год, отмечал ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер.