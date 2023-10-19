Мишустин: Россия продолжит развивать сотрудничество в экономике с дружественными странами

На форуме "Сделано в России - 2023" запланированы дискуссии по актуальным вопросам расширения внешней торговли

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Россия продолжит работать над развитием экономического сотрудничества с дружественными государствами. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на Международном экспортном форуме "Сделано в России - 2023".

"Экономическое сотрудничество с дружественными государствами должно способствовать решению внутренних задач. Прежде всего, это достижение национальных целей, которые поставил президент в сфере роста благосостояния, содействия благоприятной демографической ситуации, обеспечения технологического и финансового суверенитета, повышения связности страны", - сказал Мишустин.

"Несмотря на все внешние вызовы, правительство будет вести эту работу и дальше - в координации с Банком России, с учетом рекомендаций экспертов, представителей делового сообщества, обратной связи от наших граждан. И поступательное развитие экономики продолжится", - заверил он.

Мишустин отметил, что на форуме запланированы дискуссии по актуальным вопросам расширения внешней торговли. "Уверен, прозвучит немало интересных идей. Рассчитываю, что по его итогам будут подготовлены конструктивные предложения. Мы обязательно их изучим, и наиболее значимые станут основой для нормативных документов", - сказал он, пожелав участникам успешной работы.