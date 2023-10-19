Bloomberg: владелец ChatGPT ведет переговоры о продаже акций при оценке фирмы в $86 млрд

По данным агентства, в настоящее время 49% акций фирмы принадлежит корпорации Microsoft

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. IT-компания OpenAI, владеющая программой генеративного искусственного интеллекта GhatGPT, ведет переговоры о продаже акций сотрудников фирмы при общей оценке бизнеса в $86 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Оно указывает со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, что сделка может состояться в формате "тендерного предложения", при этом имена потенциальных инвесторов не разглашаются. Некоторые параметры возможной транзакции пока "не зафиксированы и могут измениться". При оценке бизнеса в $86 млрд OpenAI обойдет интернет-магазин одежды Shein и станет "одной из самых дорогих" не котируемых на бирже компаний мира по капитализации, уступая лишь SpaceX Илона Маска и компании ByteDance, владеющей китайской соцсетью TikTok, отмечает агентство.

По информации Bloomberg, в настоящее время 49% акций фирмы принадлежит корпорации Microsoft. Прибыль компании по итогам года с высокой вероятностью составит около $1 млрд, считают эксперты.

OpenAI в 2022 году представила сервис ChatGPT, который взаимодействует с пользователями в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на уточняющие вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли широкое общественное внимание, в том числе в России. 14 марта 2023 года компания представила новое поколение алгоритма обработки естественного языка - модель GPT-4.