Мишустин заявил о продолжении развития транспортной логистики

Премьер-министр отметил, что в настоящее время наблюдается увеличение объема провоза по главной экспортной ветке - Восточному полигону

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российские власти продолжают работать над развитием и совершенствованием транспортно-логистических путей, запускается несколько новых линий и маршрутов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Продолжаем развивать и [транспортную] логистику. Удалось существенно снизить транспортные издержки, запустили ряд перспективных линий и сервисов", - сказал он, выступая на пленарном заседании международного экспортного форума "Сделано в России - 2023".

По словам премьера, в настоящее время наблюдается увеличение объема провоза по главной экспортной ветке - Восточному полигону. Помимо этого, сделаны важные шаги в создании железнодорожного международного транспортного коридора Север - Юг, один из маршрутов которого пройдет к западу от Каспийского моря, начаты работы по проектированию участка железнодорожной линии Решт - Астара на территории Ирана.

Продолжается развитие логистики в Азово-Черноморском направлении, указал Мишустин, заметив, что еще 1,5 года назад нельзя было и представить, что проекты такого масштаба могут двигаться с подобной скоростью.

"Все это повышает надежность наших поставок, снижает издержки экспортеров и увеличивает их конкурентоспособность на новых рынках", - резюмировал глава кабмина.