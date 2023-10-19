Профсоюзы против привлечения подростков к труду на вредных производствах

Главный технический инспектор труда Федерации независимых профсоюзов России Алексей Безюков назвал инициативу "бомбой замедленного действия и под демографию, и под пенсионную систему"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступает против привлечения подростков с 16 до 18 лет к работе на вредных и опасных производствах, это грозит ранним развитием профессиональных заболеваний и негативным влиянием на репродуктивное здоровье. Такое мнение ТАСС высказал главный технический инспектор труда ФНПР, руководитель департамента охраны труда и экологии аппарата ФНПР Алексей Безюков.

Ранее Госсовет Республики Татарстан внес в Совет законодателей при Федеральном собрании РФ инициативу об изменениях в Трудовой кодекс РФ. Она подразумевает разрешение привлечения подростков с 16 до 18 лет к труду на вредных и опасных производствах по срочному трудовому договору для прохождения производственной практики по своей профессии. Также предлагается разрешить трудоустройство подростков после получения среднего профессионального образования в организацию, где они проходили производственную практику.

"В документе первые две строчки: "допускается применение труда лиц в возрасте от 16 до 18 лет на работах с вредными или опасными условиями труда". Я резко возмутился этому, насколько прямо и нагло пытаются прописать положения, которые напрямую конфликтуют и противоречат конвенциям Международной организации труда, ратифицированными РФ, и тем положениям, которые закреплены в Трудовом кодексе об ограничении труда молодежи во вредных условиях труда и на тяжелых работах. В таком формате этого нельзя делать абсолютно", - сказал Безюков.

По его словам, для внесения таких изменений необходимы ограничения по условиям труда, по рискам вреда для здоровья, также нужно подключать врачей-гигиенистов и формировать гигиенические требования к условиям работы. Важно изучить, какие факторы и как влияют на здоровье молодых людей.

"Необходимо прорабатывать вопрос намного глубже, потому что это задевает жизнь и здоровье как молодых людей, так и здоровье будущих поколений. А предложенное решение проблемы очень похоже на какой-то популизм. Подростки 16-18 лет - это основа роста нашей демографии. Посылая их во вредные условия труда, допустим, когда на человека могут влиять канцерогены, аллергены, другие химические вещества, которые влияют на репродуктивное здоровье, мы ставим крест сразу на будущих поколениях", - считает собеседник агентства.

Профессиональные заболевания

Безюков отметил, что у подростков не до конца сформирован костно-мышечный скелет, чтобы выдерживать нагрузки взрослого. Также инициатива опасна ранней инвалидизацией людей и ранним развитием профессиональных заболеваний.

"Это работа во вредных условиях труда, тем более по профессиям, которые входят в списки на досрочную пенсию. Если он в 16 лет пошел туда работать, у него стаж должен идти. В 36 лет, то есть 40 лет человеку нет, а он будет уже на досрочной пенсии. Какая это нагрузка на фонды? Как он будет обеспечивать семью свою? Это бомба замедленного действия и под демографию, и под пенсионную систему", - пояснил он.

Как уточнил Безюков, эта инициатива рассматривалась еще в начале года в Татарстане на республиканском уровне. Местные профсоюзы тогда выступили категорически против нее.

"Мы понимаем, что не хватает рабочих рук. Ищут, как правило, работников уже профессиональных, но здесь делают ставку на молодежь, на воспитание молодежи. Да, надо ее воспитывать, привлекать к труду, безусловно, но не такими методами, что 16-17 лет исполнилось, и ты идешь сразу за станок на вредные и опасные условия труда работать", - подытожил он.