Мишустин заявил о важности формировать новые надежные логистические связи

Премьер-министр отметил, что сейчас формируется новый совместный финансовый механизм поддержки промышленной кооперации со странами ЕАЭС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Одна из ключевых задач для России в сфере торговли - создание надежных логистических и кооперационных связей на взаимовыгодной основе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на международном экспортном форуме "Сделано в России - 2023".

"Сейчас важно сформировать надежные логистические, кооперационные связи, в том числе с государствами Евразийского экономического союза, БРИКС и ШОС. Разумеется - на взаимовыгодной основе. Не только содействуя собственному экономическому развитию, но и помогая нашим торговым и стратегическим контрагентам добиваться нужных для них результатов в части укрепления их экономического суверенитета", - подчеркнул он.

Как отметил Мишустин, такая работа уже ведется. Например, формируется новый совместный финансовый механизм поддержки промышленной кооперации со странами ЕАЭС. "О его создании договорились главы государств "пятерки" в мае. Будем субсидировать из бюджета союза процентные ставки по кредитам для кооперационных проектов. Ключевое условие - участие организаций из трех и более стран - членов Евразийского экономического союза", - описал ключевые параметры российский премьер.

По его словам, сейчас идет разработка нормативной базы на уровне союза. "Решения должны быть приняты до конца года, чтобы уже с 2024 года мы смогли предоставлять такие субсидии", - указал глава российского кабмина.