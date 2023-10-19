"Газпром" и CNPC договорились о дополнительных поставках газа в Китай до конца 2023 года

Компании также подписали обновленную редакцию соглашения о сотрудничестве в области взаимного признания стандартов и результатов оценки соответствия взамен действовавшей с 2016 года, сообщили в российской организации

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. "Газпром" и CNPC подписали дополнительное соглашение к текущему договору по поставкам газа в Китай по "восточному" маршруту на дополнительный объем поставок до конца 2023 года, говорится в сообщении российского холдинга.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и председатель совета директоров CNPC Дай Хоулян провели 19 октября в Пекине рабочую встречу.

"В ходе встречи "Газпром" и CNPC подписали дополнительное соглашение к договору купли-продажи газа по "восточному" маршруту на дополнительный объем поставок российского газа в Китай до конца 2023 года", - сказано в сообщении.

Кроме того, Миллер проинформировал коллегу о ходе проектных работ по проекту газопровода "Союз Восток" на территории Монголии, который станет продолжением газопровода "Сила Сибири-2". Стороны также уделили внимание реализации проекта поставок по проектируемому "дальневосточному" маршруту.

"Газпром" и CNPC также подписали обновленную редакцию соглашения о сотрудничестве в области взаимного признания стандартов и результатов оценки соответствия взамен действовавшей с 2016 года", - подчеркнули в российской компании.

О поставках российского газа в Китай

Россия по итогам 2022 года экспортировала по газопроводу "Сила Сибири" в Китай 15,5 млрд куб. м газа. Поставки российского газа в Китай по "Силе Сибири" в 2023 году ожидаются на уровне 22 млрд куб. м. Выход газопровода на проектную мощность в 38 млрд куб. м ожидается в 2025 году.

При этом в ближайшие годы общий объем экспорта "Газпрома" в Китай достигнет 48 млрд куб. м газа в год (за счет реализации проекта поставок газа в Китай по "дальневосточному" маршруту), а с учетом транзитного газопровода через Монголию - почти 100 млрд куб. м в год, отмечал ранее Миллер.