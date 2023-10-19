Миллер заявил о росте поставок газа в 2023 году в Китай по "Силе Сибири" на 46,6%

Глава "Газпрома" также назвал конструктивными прошедшие газовые переговоры с CNPC

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. "Газпром" в этом году нарастил поставки газа в Китай по "Силе Сибири" более чем на 46% и готов продолжать увеличивать их, заявил глава компании Алексей Миллер по итогам встречи с председателем совета директоров китайской CNPC Дай Хоулянем.

Миллер также назвал конструктивными прошедшие газовые переговоры с CNPC.

"Переговоры по всем вопросам сотрудничества в газовой сфере прошли в очень конструктивном и содержательном ключе. В текущем году рост поставок газа по "Силе Сибири" по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уже составил 46,6%. "Газпром" готов и дальше наращивать поставки и надежно обеспечивать китайских партнеров природным газом по согласованным маршрутам", - приводит "Газпром" в сообщении слова Миллера.

"Газпром" и CNPC в ходе встречи также подписали дополнительное соглашение к договору купли-продажи газа по "восточному" маршруту (по газопроводу "Сила Сибири") на дополнительный объем поставок российского газа в Китай до конца 2023 года. Между компаниями действует 30-летний договор купли-продажи газа по этому трубопроводу в объеме 38 млрд куб. м в год, поставки начались в 2019 году.

В феврале 2022 года компании подписали долгосрочный договор купли-продажи газа по "дальневосточному" маршруту. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд куб. м и в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год.

"Газпром" также изучает возможность поставок газа по трубопроводу "Сила Сибири - 2" через Монголию в объеме до 50 млрд куб. м. в год.