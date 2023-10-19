"Русгидро" готова предоставлять инжиниринговые услуги по проектам ГЭС в Мьянме

Делегация компании посетит страну для обсуждения параметров возможного сотрудничества

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. "Русгидро" готова предоставлять инжиниринговые услуги по проектам в сфере гидроэнергетики в Мьянме, говорится в сообщении компании по итогам визита делегации этой страны на Загорскую ГАЭС. Делегация компании посетит Мьянму для обсуждения параметров возможного сотрудничества.

"В ходе переговоров с представителями "Русгидро" российская сторона выразила готовность активизировать работу в Мьянме в части предоставления инжиниринговых услуг в сфере гидроэнергетики для планируемых в стране проектов, в том числе ГЭС Швели-3 (1 тыс. МВт), ГЭС Нам Ланг (210 МВт) и ГЭС Мидл Паунг Лаунг (166 МВт). Достигнута договоренность о визите российской делегации в Мьянму для встречи с возможными компаниям - партнерами, посещения энергообъектов и обсуждения параметров участия инжиниринговых предприятий группы "Русгидро" в гидроэнергетических проектах", - говорится в сообщении.

Делегацию Мьянмы возглавлял министр электроэнергетики республики Ньян Тун. Целью визита на крупнейшую в России гидроаккумулирующую электростанцию Загорскую ГАЭС в Московской области стало изучение опыта в области обслуживания и эксплуатации станций.