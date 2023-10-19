Спецборт МЧС РФ с гуманитарной помощью для населения сектора Газа прибыл в Египет

После передачи организации Красного Полумесяца страны гумпомощь направят в сектор Газа

ТАСС, 19 октября. Самолет Ил-76 МЧС России с грузом гуманитарной помощи для населения сектора Газа совершил посадку в аэропорту Эль-Ариш в Египте, передает корреспондент ТАСС.

Самолет совершил посадку в Эль-Арише, ближайшем к границе с Палестиной аэропорту Египта, и готовится к разгрузке. После передачи организации Красного Полумесяца Египта гуманитарная помощь будет направлена в сектор Газа.

Самолет вылетел из Жуковского ранним утром. На его борту 27 тонн продовольствия: мука, сахар, рис и макаронные изделия. Рейс выполняется в соответствии с указанием президента РФ и по поручению правительства РФ.