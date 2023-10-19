В НАО снизили ставку налога на прибыль для предприятий нефтехимии

Она составит 9%

ТАСС, 19 октября. Депутаты законодательного собрания Ненецкого автономного округа (НАО) на сессии приняли поправки в окружной закон, устанавливающие пониженную ставку налога на прибыль для предприятий нефтехимии, сообщает пресс-служба регионального парламента. Она составит 9%.

"С 1 января 2024 года будет предусмотрена пониженная ставка налога на прибыль для организаций, осуществляющих деятельность по производству сжиженного природного газа и по переработке углеводородного сырья в продукты нефтехимии. Ставка для таких организаций составит 9% в течение 10 последующих налоговых периодов, начиная с периода, в котором была получена первая прибыль от данного вида деятельности", - указано в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, по Налоговому кодексу РФ ставка составляет 20%, но регионы имеют право устанавливать на территории пониженную ставку.