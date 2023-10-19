"ВСМПО-Ависма" в январе - сентябре снизила чистую прибыль по РСБУ на 13%

Она составила 20,6 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Крупнейший в мире производитель титана - "ВСМПО-Ависма" - по итогам января - сентября 2023 года получил 20,6 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 13% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании.

Годом ранее этот показатель составил 23,6 млрд рублей.

Выручка корпорации за отчетный период увеличилась на 38% - до более 72,6 млрд рублей.

Прочие доходы "ВСМПО-Ависма" в то же время выросли на 50% - до 31,4 млрд рублей. Показатель "прочие расходы" увеличился на 65% - до 27,9 млрд рублей. Себестоимость продаж, согласно отчету, возросла на 44% и составила 41,4 млрд рублей.

"ВСМПО-Ависма" является монополистом в отечественной титановой отрасли, выпуская треть всего мирового титана для авиационной промышленности.