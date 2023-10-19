Комитет Думы одобрил ко II чтению разрешение экспорта СПГ без привязки к месторождениям

Законопроект планируют рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 24 октября

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по энергетике подготовил ко второму чтению законопроект, разрешающий зарубежные поставки сжиженного природного газа (СПГ) без привязки к конкретным месторождениям. Ко второму чтению в документ будут внесены две поправки, рассмотреть его на пленарном заседании предлагается 24 октября.

"Предлагается конкретизировать определение юридических лиц, обладающих исключительным правом на экспорт газа природного в сжиженном состоянии: они должны реализовывать инвестиционные проекты, предусматривающие именно создание (строительство) и эксплуатацию объектов по производству газа природного в сжиженном состоянии, производительность каждого из которых составляет более двадцати тонн в час, включенные в отраслевые документы стратегического планирования Российской Федерации в сфере энергетики", - сказано в сообщении комитета.

Как пояснил глава комитета по энергетике Павел Завальный, эти изменения позволят более четко ограничить список потенциальных экспортеров СПГ. Так, данная норма не просто распространится только на дочерние и зависимые юридических лица тех компаний, которым уже предоставлено право на экспорт СПГ, но именно на те, чьи проекты уже учтены в документах стратегического планирования в энергетике и относятся к крупнотоннажным.

"Это важно для сохранения приоритетного газоснабжения потребителей страны, максимальной монетизации российского газа и недопущения конкуренции одного российского газа с другим на внешних рынках", - отметил Завальный.

Вторая же поправка предлагает исключить из законопроекта статью, по которой федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Комитет одобрил законопроект о либерализации экспорта СПГ ко второму чтению и предложил вынести его на пленарное заседание 24 октября.

О законопроекте

Законопроектом предлагается дополнить перечень юрлиц, обладающих исключительным правом на экспорт СПГ, юрлицами, реализующими предусмотренные документами стратегического планирования инвестпроекты по производству природного газа в сжиженном состоянии мощностью более 20 тонн в час при соблюдении ряда условий.

Как пояснял глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, этот законопроект необходимо рассмотреть до конца октября, поскольку "есть поручение президента, и срок стоит конкретно до 1 ноября".

В июле группа депутатов внесла в Госдуму проект поправок к закону об экспорте газа, разрешающий зарубежные поставки СПГ без привязки к конкретным месторождениям. Ранее с предложением о таких изменениях, необходимых, в частности, проекту "Мурманский СПГ", выступал глава "Новатэка" Леонид Михельсон. Минэнерго и правительство поддержали законопроект. По словам министра энергетики Николая Шульгинова, министерство не видит угроз конкуренции СПГ и трубопроводного газа после принятия данного законопроекта.