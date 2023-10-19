Дума приняла закон об определении "предпринимательских" преступлений

Верховный суд ранее указывал на наличие правовой неопределенности, вызванной отсутствием в уголовно-процессуальном законе такого понятия

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Госдума приняла закон, уточняющий, какие преступления считаются связанными с предпринимательской деятельностью.

Документ внес в палату 19 июня Верховный суд РФ. В первом чтении инициатива была принят 20 июля, во втором - 12 октября. Авторы указывали, что в уголовных делах в отношении индивидуальных предпринимателей и членов органов управления коммерческих организаций органы предварительного расследования и суды испытывают сложности при разграничении преступлений, совершенных в связи с предпринимательской или иной экономической деятельностью, и преступлений, не связанных с такой деятельностью. По мнению Верховного суда, это обусловлено в том числе правовой неопределенностью, вызванной отсутствием в уголовно-процессуальном законе понятия "преступления, совершенные в связи с предпринимательской или иной экономической деятельностью".

Принятый Госдумой закон вносит изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Преступлением, совершенным индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности, предлагается считать преступления, совершенные в ходе осуществления самостоятельной, на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, и (или) при управлении принадлежащим имуществом, используемым для такой деятельности.

К таким преступлениям будут относиться и преступления, совершенные членом органа управления коммерческой организации при осуществлении им полномочий по управлению данной организацией либо в ходе осуществления коммерческой организацией самостоятельной, на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

По делам о преступлениях, связанных с предпринимательской деятельностью, действующий УПК предусматривает ограничения при проведении следственных действий, если они могут привести к приостановке законной предпринимательской деятельности. Кроме того, действует особый порядок изъятия и работы с вещественными доказательствами, а также ограничено помещение фигурантов таких дел под стражу.