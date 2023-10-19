РЦИС поможет Университету Иннополис развивать управление интеллектуальными правами

По словам зампреда РЦИС Ирины Яковлевой, соглашение направлено на повышение эффективности трансфера технологий за счет цифровизации

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) и Университет Иннополис будут сотрудничать в области управления интеллектуальными правами и цифровизации сферы интеллектуальной собственности. Соответствующее соглашение стороны подписали на форуме Digital Innopolis Days в Иннополисе (Татарстан), сообщила пресс-служба РЦИС.

"Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) и Университет Иннополис заключили соглашение о сотрудничестве в целях повышения эффективности управления интеллектуальными правами в России, цифровизации сферы интеллектуальной собственности, а также реализации совместных просветительских проектов. Соответствующий документ был подписан сегодня на форуме Digital Innopolis Days в Иннополисе", - говорится в сообщении.

Приоритетом взаимодействия сторон заявляются выработка предложений по совершенствованию законодательной базы в сфере интеллектуальных прав и развитие компетенций для работы с цифровыми сервисами управления интеллектуальными правами. Документ предполагает обмен информацией в этой сфере, распространение в образовательном и предпринимательском сообществах просветительских материалов об особенностях оборота интеллектуальных прав в цифровой среде, проведение публичных дискуссий, форумов, конференций.

По словам зампреда РЦИС Ирины Яковлевой, соглашение направлено на повышение эффективности трансфера технологий за счет цифровизации. "РЦИС систематически работает с индустриями, монетизация деятельности которых основана на обороте интеллектуальных прав, в том числе с IT-сферой. Компании - разработчики ПО могут воспользоваться разнообразными сервисами на базе нашей блокчейн-инфраструктуры сети РЦИС.РФ: от антипиратской защиты до биржи интеллектуальной собственности", - сказала Яковлева, ее цитирует пресс-служба.

Как отмечает директор Университета Иннополис Кирилл Семенихин, в вузе на протяжении нескольких лет идет работа по решению задач коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и защиты прав, проводится анализ лучших мировых практик, создаются собственные методические рекомендации.

"Уверен, что наша совместная работа с РЦИС ускорит цифровизацию сферы интеллектуальной собственности, поспособствует комплексному развитию системы трансфера технологий, а также повысит эффективность управления интеллектуальными правами в России", - говорит Семенихин, его слова приводит пресс-служба РЦИС.

Международный форум Digital Innopolis Days 2023 проходит в Иннополисе 19-20 октября. Темами дискуссий с участием российских и зарубежных экспертов стали развитие кадрового потенциала РФ и подготовка ИТ-кадров, тренды индустрии разработки видеоигр, сертификация отечественного программного обеспечения, технологическая независимость и импортозамещение в приоритетных отраслях экономики.