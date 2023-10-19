Дума разрешает рубку леса при изыскательской деятельности

Законопроект также допускает возведение некапитальных строений и сооружений

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, разрешающий рубку лесных насаждений для осуществления изыскательской деятельности в лесах.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ в феврале этого года. Поправки предлагается внести в Лесной кодекс РФ, дополнив его новыми положениями, согласно которым на лесных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, разрешается проведение рубки лесных насаждений в целях осуществления изыскательской деятельности. Документом также допускается возведение некапитальных строений и сооружений.

Разработчики напомнили, что сейчас в Лесном кодексе отсутствует регулирование этого вида деятельности, что вызывает "сложности в правоприменении". Также в настоящее время кодекс допускает рубку лесов только на основании проекта освоения лесов, в отсутствие такого проекта рубка будет считаться незаконной, а виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности.

"Законопроект устраняет и восполняет указанные недостатки правового регулирования, а также будет способствовать обеспечению прозрачности и обоснованности предоставления лесных участков для осуществления изыскательской деятельности", - утверждают авторы.