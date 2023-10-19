Путин поручил повысить отчисления от лотерей на развитие спорта

По словам главы государства, он понимает, что "денег никогда не хватает"

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин распорядился повысить отчисления от лотерей, направляемые на развитие физкультуры и спорта. Такое поручение глава государства дал на заседании Совета по физкультуре и спорту.

"Мы всегда говорим, что здоровье нации, а это находится в прямой зависимости от занятий физкультурой и спортом, - это приоритет, безусловно. Это не значит, что нужно выводить [отчисления от лотерей] из регулирования Минфином. Просто отчисления от лотерей, конечно, должны быть в большем объеме. Посмотрите, пожалуйста. И давайте в проекте решения сегодня учтем", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что понимает, что денег никогда не хватает. "Это понятно, это всегда так - и в тучные года, и в такие не очень - всегда одно и то же. Это вопрос приоритетов - что государство считает важным, а что - второстепенным", - сказал президент. Глава государства сделал акцент на том, что процент от лотерей отчисляется в бюджет именно для поддержки здорового образа жизни, прежде всего, а также физкультуры и спорта.

Ранее Путин подписал закон, который с 1 января 2024 года увеличивает с 1,5% до 2% размер целевых отчислений от азартных игр на развитие спорта, это позволит увеличить доход от них на 5 млрд рублей ежегодно.