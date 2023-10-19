Бензин на бирже подешевел на 0,9-1,7%

Летнее дизельное топливо подорожало на 1,75%

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина в европейской части России по итогам торгов в четверг уменьшилась на 0,9-1,7%, а летнее дизельное топливо подорожало на 1,75%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-92 снизилась на 1,69%, до 51,55 тыс. рубля за тонну, бензина Аи-95 - на 0,9%, до 56,532 тыс. рублей за тонну. При этом стоимость летнего дизеля увеличилась на 1,75%, до 58,146 тыс. рублей за тонну.

Межсезонное дизельное топливо подорожало на 0,47%, до 57,279 тыс. рублей за тонну, зимний дизель - на 0,16%, до 70,037 тыс. рублей за тонну. Цена топочного мазута снизилась на 3,29%, до 27,648 тыс. рублей за тонну, топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) - подросла на 0,2%, до 78,486 тыс. рублей за тонну.

Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) поднялась на 7,98%, до 33,749 тыс. руб. за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подорожал на 2,8% - до 28,516 тыс. рублей за тонну.

С 21 сентября правительство РФ ввело бессрочное временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Затем 6 октября кабмин РФ частично ослабил эти ограничения, разрешив экспорт дизельного топлива по трубопроводам в морские порты для производителей, поставляющих на внутренний рынок не менее 50% от выпущенного дизеля. Также РФ восстанавливает параметры топливного демпфера, которые были скорректированы с 1 сентября. Для поставщиков топлива, которые покупают его на рынке, а не производят сами, для предотвращения возможного "серого" экспорта до конца года введена заградительная пошлина на нефтепродукты в 50 тыс. рублей за тонну. Кроме того, власти повысили требования к продаже нефтяниками бензина на биржевых торгах с 13% до 15% от общего объема производства, дизеля - с 9,5% до 12,5%.