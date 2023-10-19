Минцифры готовит рекомендации по внедрению ИИ для госкомпаний и ведомств

Глава ведомства Максут Шадаев отметил, что показатели в рекомендациях будут индивидуальные, отраслевые, потому что, "невозможно сформулировать универсальный показатель, связанный с искусственным интеллектом"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Минцифры готовит методические рекомендации по задачам, связанных с внедрением искусственного интеллекта (ИИ), для стратегий цифровой трансформации госкомпаний и ведомств. Об этом журналистам сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

Ранее газета "Ведомости" написала, что в некоторых ведомствах при участии Минцифры появятся рабочие группы по внедрению ИИ.

Шадаев напомнил, что в стратегии цифровой трансформации ведомств и госкомпаний отдельным разделом, в соответствии с поручением президента, должен быть включен раздел, в котором собрано все, что связано с ИИ, а также предусмотреть отдельные мероприятия. "Минцифры готовит методические рекомендации о том, как в ведомственные и корпоративные стратегии цифровой трансформации должны быть включены задачи, связанные с внедрением искусственного интеллекта, и по каким показателям будет оцениваться прогресс", - сказал министр.

Он отметил, что показатели в рекомендациях будут индивидуальные, отраслевые, потому что, "невозможно сформулировать универсальный показатель, связанный с искусственным интеллектом".

Президент России Владимир Путин в начале сентября поручил ускорить установление требований об обязательном использовании хозяйствующими субъектами современных технологий, включая технологии ИИ, при предоставлении им субсидий из федерального бюджета.