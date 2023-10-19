Глава "Сербиягаз" прокомментировал повышение Болгарией стоимости транзита газа РФ

Душан Баятович считает, что повышение тарифа - это попытка "наказать Россию" из-за ситуации на Украине, в которой на Западе винят Москву

БЕЛГРАД, 19 октября. /ТАСС/. Решение Болгарии повысить стоимость транзита российского газа по своей территории наносит ущерб странам - членам ЕС и ставит под удар энергобезопасность всей юго-восточной Европы. Об этом заявил директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович.

"Это дискриминационная мера, которая теперь говорит о том, что Сербия, Венгрия и, возможно, часть потребителей в Австрии и Словакии понесли наказание, - приводит слова Баятовича агентство Tanjug. - Ведется политическая игра, вероятно со стороны США и Еврокомиссии, но я не понимаю, почему наказываются европейские страны. Если дойдет до того, что "Газпром" не выполнит обязательство и не заплатит этих сто евро, тогда кто-то скажет, что услуга не оплачена и транспортировка газа не может быть продолжена. Это страшная ситуация для всей юго-восточной Европы".

Он выразил мнение, что повышение тарифа - это попытка "наказать Россию" из-за ситуации на Украине, в которой на Западе винят Москву. "Интересно еще и то, что это [решение] было принято не Европейской комиссией, закон приняла Болгария. Во-вторых, это некое продвижение СПГ, что является абсолютно политической мерой. Это дискриминационная мера на рынке, и нет условий для того, чтобы она была введена", - подчеркнул Баятович.

Президент Сербии Александар Вучич заявлял раньше, что решение Болгарии о повышении стоимости транзита является проблемой для Сербии и Белград совместно с Будапештом вынуждены реагировать. 17 октября Сербия и Венгрия подготовили совместное заявление, в котором указывается на то, что решение Болгарии о повышении ставки за транзит газа из России является враждебным шагом по отношению к ним, а также "угрожает безопасности энергоснабжения" двух стран.

13 октября парламент Болгарии ввел дополнительную таксу в размере 20 левов (около €10) в пересчете за МВт·ч за транзит российского газа, поступающего по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям в Сербию, а затем в Венгрию.