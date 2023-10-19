Опыт РФ в применении АЭС малой мощности могут использовать в странах АСЕАН

Глава РЭА Минэнерго Алексей Кулапин сообщил, что у "Росатома" есть соответствующий опыт, в частности, это плавучая АЭС "Академик Ломоносов", которая обеспечивает энергоснабжение на Чукотке

БАНГКОК, 19 октября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Российский опыт применения АЭС малой мощности может быть использован в странах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генеральный директор Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго РФ Алексей Кулапин в ходе III Азиатско-Тихоокеанского энергетического форума, проводимого в штаб-квартире Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в Бангкоке.

Глава РЭА Минэнерго РФ отметил, что в ходе форума его участники интересовались вопросами "развития энергоснабжения удаленных территорий". "Эта тематика актуальна как для России, так и для островных государств ЭСКАТО. Опыт применения АЭС малой мощности для стран АСЕАН и АТР очень интересен. В этом отношении у нашей госкорпорации "Росатом" есть соответствующий опыт, в частности, это плавучая АЭС "Академик Ломоносов", которая обеспечивает энергоснабжение на Чукотке. Росатом начинает строительство в Якутии малой АЭС мощностью 50 МВт. И это тоже опыт, который может быть тиражирован в странах АСЕАН", - сказал он.

III Азиатско-Тихоокеанский энергетический форум проводится в рамках Азиатско-Тихоокеанской энергетической недели в штаб-квартире ЭСКАТО в Бангкоке. Он продлится до 20 октября.