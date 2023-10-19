Птицефабрика в Коми возобновит производство в феврале после вспышки гриппа

Правительство региона готово оказать финансовую поддержку предприятию

СЫКТЫВКАР, 19 октября. /ТАСС/. Крупнейшая в Республике Коми "Птицефабрика Зеленецкая", которая на 90% обеспечивает регион мясом птицы и яйцом, намерена к декабрю этого года завершить ликвидацию зараженного птичьим гриппом поголовья и дезинфекцию. К февралю планируется возобновить производство и реализацию продукции, сообщил зампред правительства республики - министр финансов Коми Владимир Казаков.

"У нас уже к декабрю будут все подготовлено и очищено [от последствий вспышки], приняты все меры для предотвращения аналогичных ситуаций. И будут заложены стада, которые обеспечат дельнейшее производство. В феврале мы ожидаем появление продукции и выход к августу на прежние показатели, какие были до этой ситуации", - сказал Казаков, отвечая на вопросы депутатов Госсовета республики.

Правительство региона готово оказать финансовую поддержку, сказал он. "Ожидаем получение расчетов [компенсации] по птице, которая выводится. Как только поступит обращение, мы поддержим. Ни один человек не будет уволен, ни один контрагент не пострадает. Финансовое состояние самой птицефабрики исключительное среди всех наших госпредприятий. Никаких причин для опасений совершенно нет", - подчеркнул глава Минфина Коми.

Он пояснил, что сейчас идет очистка и дезинфекция птичников. Самое главное - на птицефабрике сохранены три племенных цеха с птицей разного возраста, ситуация по птичьему гриппу там благополучная, племенная работа будет продолжена.

Как сообщали ТАСС ранее на птицефабрике, в связи со вспышкой птичьего гриппа и введенным карантином под ликвидацию попало около 700 тыс. голов птицы и порядка 750 тонн продукции. Предварительный ущерб посчитан за предполагаемые три месяца простоя: за это время предприятие недополучит порядка 760 млн рублей выручки и 56 млн рублей чистой прибыли, бюджет недополучит 76 млн рублей НДС. Это без учета потерь поголовья, готовой продукции, а также дополнительных затрат на дезинфекцию. При этом птицефабрика продолжает производство и продажу свинины и яйца, поскольку подразделение по производству яйца находится в 25 км от основного, ситуация там благополучная. Работников, не задействованных на производстве, выведут на простой от одного до трех месяцев с частичным сохранением среднего заработка. Многим предложат альтернативные виды работы.

"Птицефабрика Зеленецкая" - это агропромышленный холдинг с замкнутым производственным циклом: производство комбикормов, выращивание животных и птицы, производство мяса и яиц, переработка мяса и реализация готовой продукции через собственную торговую сеть. Ежедневно выпускалось около 60 тонн мяса и порядка 300 тыс. яиц.