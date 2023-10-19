Приложение "Госуслуги.Дом" начнет работу для частных домов в начале 2024 года

Также, по информации компании, в декабре 2023 года в приложении начнет работу раздел с чатами собственников помещений в домах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Частные дома появятся в приложении "Госуслуги.Дом" не позже II квартала 2024 года, сообщил корреспонденту ТАСС представитель разработчика, заместитель генерального директора по развитию и цифровой трансформации компании "Оператор информационной системы" Александр Горбачев.

"Приложение "Госуслуги.Дом" пока работает только для квартир. Частные дома появятся в нем в I - II квартале следующего года", - сказал он.

Также, по информации компании, в декабре 2023 года в приложении начнет работу раздел с чатами собственников помещений в домах. "Каждый сможет войти в сообщество собственников своего дома, чтобы обменяться информацией или обсудить проблему. Важно, что благодаря такой коммуникации собирать собственников на очные собрания будет не нужно, все они будут на связи через "Госуслуги", - подчеркнул Горбачев.

Заместитель министра строительства и ЖКХ России Константин Михайлик рассказал, что уже сегодня благодаря приложению "Госуслуги.Дом" собственник жилья в многоквартирном доме может напрямую коммуникацировать со своей управляющей организацией под контролем государства. "Это быстро, понятно, прозрачно. Предыдущий алгоритм действий - найди друга, который знает владельца управляющей компании, который может решить вопрос, - превратился в "нажми кнопку и отправь заявление", - отметил он.

По мнению замглавы Минстроя, для российского потребителя особенно важны функции передачи показаний приборов учета и возможность видеть все счета за квартиру в одном месте. Со временем здесь же можно будет найти и архив платежей. "У нас немало людей, которые толком не знали, за что они платят. Когда тебе падает много счетов, ты начинаешь в них теряться. Благодаря мобильному приложению у них появилась общая картинка", - заявил он. Отдельно замминистра выделил возможность для собственников изучить в приложении "Госуслуги.Дом" отчет о том, каким образом расходует управляющая компания собранные средства, на что они идут, какие работы были произведены, задать вопросы по этому поводу.

Приложение "Госуслуги.Дом" создано на базе государственной информационной системы ЖКХ. Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Данные о недвижимости загружаются автоматически. Цифровое решение развивает АО "Оператор информационной системы" при поддержке Минстроя России.