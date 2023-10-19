Минцифры предложило уменьшить ценовой демпинг на зарубежное "тяжелое" оборудование

По словам министра цифрового развития Максута Шадаева, ведомство считает, что ограничивать параллельный импорт зарубежных серверов и СХД не нужно

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Минцифры РФ считает, что ограничивать параллельный импорт зарубежных серверов и систем хранения данных (СХД) не нужно, однако необходимо уменьшить возможность ценового демпинга на этот вид иностранного оборудования. Об этом заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в ходе конференции AQ "Про.Время".

В июне 2023 года газета "Коммерсантъ" сообщала, что консорциум АНО "Вычислительная техника" предложил Минпромторгу исключить из перечня оборудования, подлежащего параллельному импорту, серверы и технику. В свою очередь заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак заявил газете, что Минпромторг "ждет более конкретно сформулированных предложений", а сама инициатива обсуждается. "В части серверов и СХД, мне кажется, задача государства будет сейчас удержать те позиции, которые мы завоевали, мы там обсуждаем разные регуляторные меры. Позиция министерства нашего, что ограничивать, наверное, параллельный импорт не нужно, нужно сделать так, чтобы, значит, как бы, уменьшить возможность такого ценового демпинга для зарубежного оборудования. При этом все таки, значит, параллельный импорт сохранить в том объеме, который есть", - сказал министр.

Шадаев напомнил, что в 2022 году "было много тревожностей по поводу того, что будет ли обеспечена стабильная поставка основного "тяжелого" железа - сервера, СХД". В настоящее время, как подчеркнул министр отечественным производителям удалось занять 50% рынка тяжелого оборудования. "И я прям сейчас вижу, что по тяжелому оборудованию многие вендоры, даже из дружественных стран, которые в прошлом году выжидательную позицию заняли, сейчас пытаются отыграть назад свои позиции, очень сильно демпингуют. И в этом смысле ситуация очень хорошая, очень здоровая, я думаю, нам есть что удерживать - вот здесь большое количество заказчиков, которые здесь присутствуют это подтверждают", - добавил он.

Шадаев также отметил, что государство выполнит серьезную роль в качестве, якорного заказчика по планшетам. Министр уверен, что в ближайшие несколько лет в РФ будут сделаны большие заказы на планшеты и это даст большой импульс развитию собственного производства, а также позволит сформировать критическую массу пользователей для выведения мобильной операционной системы "Аврора" на высокий уровень. "По базовым станциям у нас большие форвардные контракты, все четыре оператора больших подписали", - заключил министр.