По словам первого вице-премьера РФ, "этот процесс шел с переменным успехом достаточно быстро и явно, начиная с кризиса 2009-2010 года"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов указал на "взрывной рост" системных рисков и неопределенности в мире.

"Мы просто видим в последнее время взрывной рост системных рисков и взрывной рост неопределенности в мире. Этот процесс шел с переменным успехом достаточно быстро и явно, начиная с кризиса 2009-2010 года. Он существенно ускорился в 2020-2021 году, и сегодня он стал уже очевиден", - сказал Белоусов на форуме "Сделано в России 2023".

По его словам, этот тренд базируется на нескольких тенденциях и факторах. Первым фактором является кризис мировой регуляторики. "[Кризис] того, на чем основывалось единое экономическое пространство в мире, единое глобальное пространство. Это касается не только ВТО, но и торговых войн, которые уже стали практически обыденностью, прежде всего между двумя крупнейшими центрами силы", - сказал Белоусов.

Другим фактором он назвал накопленный кризисный потенциал в ведущих странах мира. "Когда страны мира выходили из кризиса 2010 года, считалось, что пройдет несколько лет, и этот долговой навес как-то будет снят усилиями мирового сообщества, "двадцатки" и так далее. Ничего подобного - он не только не снят, он еще и возрос", - подчеркнул первый вице-премьер.

Организатором форума "Сделано в России" является Российский экспортный центр (РЭЦ) - государственный институт поддержки несырьевого экспорта (входит в ВЭБ.РФ), консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.

ТАСС является генеральным информационным партнером международного экспортного форума "Сделано в России 2023".