Главе Подмосковья представили в Китае производство Changan Automobile Group

Андрей Воробьев посмотрел производство автомобилей, готовые прототипы, провел тест-драйв модели Avatr и пообщался с сотрудниками предприятия

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Губернатору Московской области Андрею Воробьеву в ходе визита подмосковной делегации в Китай представили производство компании Changan Automobile Group. Глава региона выразил заинтересованность в идеях и технологиях представителей китайского автомобилестроения и пригласил представителей компании посетить Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"Для нас очень важно сотрудничество с партнерами из Китая, особенно сейчас, когда в Пекине прошел международный форум "Один пояс - один путь" с участием нашего президента и председателя КНР. Российская и китайская стороны продемонстрировали качественно новый уровень взаимодействия. В Чунцине я впервые, для нас это очень привлекательный современный город, где размещено крупное производство - один из флагманов китайского автомобилестроения. Нам очень интересны ваши идеи и технологии, то, как вы ведете и развиваете свой бизнес. Хотим перенять ваш опыт, применить лучшие практики у себя. Приглашаю вас также посетить Подмосковье. Наш регион быстро растет, он в числе лидеров в России с точки зрения высокотехнологичных производственных компаний, которые у нас на территории", - привели в тексте слова Воробьева.

В пресс-службе рассказали, что в Чунцине у Changan находятся три завода, головной центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (R&D), а также комплексный испытательный полигон. Губернатор посмотрел производство автомобилей, готовые прототипы, провел тест-драйв модели Avatr и пообщался с сотрудниками предприятия. Также Воробьеву представили собственные разработки компании, в частности двигатели.

В материале поясняется, что Changan Automobile Group занимается проектированием, разработкой, производством и продажей легковых автомобилей марки Changan, коммерческих машин Chana, а также небольших грузовиков, фургонов и малолитражек Hafei. Всего портфель компании включает восемь брендов. Она входит в "Большую четверку" крупнейших автопроизводителей в Китае и в тройку по количеству проданных автомобилей. В прошлом году компания реализовала около 2,3 млн машин во всем мире, в этом планирует достичь показателя в 2,8 млн автомобилей.

"Мы хотим, чтобы у нас в Подмосковье было еще больше высокотехнологичных производств, чтобы в регионе выпускали электромобили разных категорий. Поэтому решили изучить опыт Changan, увидеть своими глазами, как внедряются инновационные технологии, и пригласить компанию к сотрудничеству", - написал в своем Telegram-канале Воробьев по итогам посещения производства.