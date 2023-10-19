Курганские предприятия ОПК привлекли за год 4,8 тыс. новых сотрудников

Всего на предприятиях оборонно-промышленного комплекса региона работают около 20 тыс. человек

ТАСС, 19 октября. Курганские предприятия оборонно-промышленного комплекса привлекли за год 4,8 тыс. новых сотрудников. В дальнейшем планируется трудоустроить еще несколько тысяч человек ввиду расширения производственных мощностей, сообщил глава региона Вадим Шумков по итогам встречи с представителями комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, передает пресс-служба губернатора.

"Только с 1 октября 2022 года на заводы было дополнительно трудоустроено 4,8 тыс. человек. По мерам предпринимаемым работали и со средними учебными заведениями, и с высшими, со службой занятости. Кроме того, правительство России выделило колоссальные деньги на техперевооружение предприятий ОПК - сумму мы называть не будем, но почти 1 тыс. позиций оборудования уже законтрактовано, которые будут поставляться на разные заводы, строятся новые цеха под размещение этого оборудования. И предприятиям ОПК еще надлежит нанять несколько тысяч человек", - сказал Шумков.

Он уточнил, что в регионе работают 15 предприятий, относящихся к ОПК. На них трудятся около 20 тыс. человек.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин во время рабочей поездки в Курган отметил, что подготовка кадров остается острой проблемой в российском оборонно-промышленном комплексе, так как современное оборудование требует высококвалифицированных специалистов, в том числе в IT-сфере.

Члены комитета Совета Федерации по обороне и безопасности находятся в Кургане с двухдневной рабочей поездкой. В регионе находится единственное в России предприятие, выпускающее боевые машины пехоты, "Курганмашзавод", также здесь расположен "Курганприбор", производящий взрыватели для танковых выстрелов, ракетных систем залпового огня, зенитно-ракетных комплексов, несколько других предприятий ОПК.