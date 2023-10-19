СМИ: Индия намерена внедрить цифровую систему контроля за импортом компьютеров

По данным газеты The Economic Times, она начнет действовать с 1 ноября

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 октября. /ТАСС/. Правительство Индии планирует внедрить цифровую систему контроля за импортом компьютерной техники при сохранении существующего объема ее поставок. Об этом сообщает газета The Economic Times.

"Цифровая система авторизации импорта ноутбуков и другого IT-оборудования начнет действовать с 1 ноября. Компании будут обязаны зарегистрировать в системе предстоящие сделки с иностранными партнерами, предоставив для этого данные об объеме и стоимости своего импорта", - цитирует издание свои источники в Министерстве электроники и цифровых технологий Индии.

По их словам, используя цифровую систему, правительство будет вести мониторинг поставок из-за рубежа и управлять ими. Срок действия регистрации на закупки за рубежом определенных объемов электронной техники в указанном ценовом диапазоне составляет один год. Регистрация импорта компьютерного оборудования не создаст предпосылок для ограничений на его поставки из-за рубежа и не предусматривает лицензий на ввоз электроники, отметили в министерстве.

Ранее министр торговли Индии Сунил Бартвал заявил, что правительство отказалось вводить ограничения на импорт компьютерной техники, как об этом было объявлено 1 августа. Нововведения предусматривали, что импорт в страну ноутбуков, планшетов, персональных компьютеров, сетевых серверов будет возможен только при наличии специальной лицензии, без которой поставки этих товаров будут запрещены. Планировалось, что изменения вступят в силу немедленно, но уже на следующий день на фоне призывов представителей отрасли введение ограничений отсрочили до 1 ноября.

Крупнейшие мировые технологические компании Acer, Apple, Dell и HP попросили власти Индии отсрочить введение ограничений на импорт компьютерной техники на 9-12 месяцев. За это время они рассчитывали наладить производство внутри страны, чтобы продолжить работу в новом импортном режиме.

Правительство Индии намеревалось с помощью лицензий изменить режим импорта компьютерной техники для стимулирования ее производства в стране, писали местные СМИ. Похожим образом власти страны в последние годы добивались роста производства смартфонов, в результате чего такие крупные производители, как Apple и Samsung, открыли заводы в Индии.