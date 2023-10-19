Первый энергоблок Смоленской АЭС возобновил работу после ремонта

На объекте выполнили работы по управлению ресурсными характеристиками графитовой кладки реактора

ТАСС, 19 октября. Ремонт энергоблока №1 Смоленской АЭС завершили на 16 суток раньше планового срока, энергоблок возобновил работу, сообщили в пресс-службе атомной электростанции.

"На Смоленской АЭС на 16 суток раньше планового срока завершен ремонт энергоблока №1. Оптимизация ремонта позволила Смоленской атомной станции дополнительно выработать свыше 220,3 млн кВтч экологически чистой электроэнергии для обеспечения нужд потребителей. Такое количество электроэнергии ежемесячно в среднем потребляют 1 млн квартир россиян", - говорится в распространенном сообщении.

При проведении ремонта на первом энергоблоке впервые выполнили масштабные работы по управлению ресурсными характеристиками графитовой кладки реактора. Как отметил директор Смоленской АЭС Павел Лубенский, коллектив успешно освоил новую технологию и выполнил все работы с необходимым качеством и соблюдением требований безопасности.

Смоленская атомная электростанция расположена около Десногорска Смоленской области. На станции эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000. Ежегодно станция выдает в среднем 20 млрд кВтч электроэнергии, что составляет более 75% от общего количества электроэнергии, вырабатываемой энергопредприятиями региона.