Байкальский госуниверситет выиграл студенческий чемпионат ЕАЭС по деловым переговорам

Гендиректор Школы экспорта РЭЦ Алиса Никитина отметила важность подобных молодежных мероприятий для выстраивания отношений между Россией и другими странами

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Команда Байкальского государственного университета (Иркутск) стала победителем студенческого чемпионата ЕАЭС по международным деловым переговорам, который прошел в Москве в рамках международного экспортного форума "Сделано в России". Об этом сообщила пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ), выступившего организатором турнира.

"Школа экспорта РЭЦ провела первый студенческий чемпионат Евразийского экономического союза по международным деловым переговорам. По итогам трех раундов переговорных поединков, набрав наибольшее количество баллов, победила команда Байкальского государственного университета", - говорится в сообщении.

Чемпионат прошел при поддержке Евразийской экономической комиссии, в нем приняли участие команды ведущих экономических вузов России, Белоруссии и Киргизии, отмечают в РЭЦ. В качестве судей выступили представители Евразийской экономической комиссии, Российского экспортного центра, а также действующие предприниматели.

"Долго убеждать людей в своей результативности как переговорщика - это бесполезное занятие. Как о профессионале о вас заговорят, только увидев конкретные результаты. Я уверена, что опыт, который вы получаете, участвуя в турнире, обязательно вам пригодится. Неважно, какое место займет ваша команда, - вы точно останетесь с полезными и рабочими навыками", - заявила в обращении к участникам гендиректор РЭЦ Вероника Никишина, ее цитирует пресс-служба.

Гендиректор Школы экспорта РЭЦ Алиса Никитина отметила важность подобных молодежных мероприятий для выстраивания отношений между Россией и другими странами.

"Такой формат мероприятий способствует укреплению и углублению международного сотрудничества между внешнеторговыми партнерами России через реализацию молодежной повестки и активное вовлечение в работу сегодняшнего поколения студентов, которым в ближайшем будущем предстоит определять как политику собственного государства, так и его отношения с другими странами", - сказала Никитина, ее слова приводятся в сообщении.

О форуме

Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит 19-20 октября в московском выставочном центре "Манеж". Организатором форума является Российский экспортный центр - государственный институт поддержки несырьевого экспорта (входит в ВЭБ.РФ), консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.

Форум проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

ТАСС является генеральным информационным партнером форума.