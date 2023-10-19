Болгарские фирмы смогут участвовать в будущем строительстве реакторов для АЭС "Козлодуй"

Согласно заявлению Минэнерго Болгарии, представители компании Westinghouse подписали соответствующий меморандум с поставщиками страны

СОФИЯ, 19 октября. /ТАСС/. Представители компании Westinghouse подписали меморандум с болгарскими поставщиками об их участии в строительстве двух энергоблоков на площадке АЭС "Козлодуй" в Северной Болгарии. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Болгарии.

Отмечается, что цель меморандума - расширение потенциала сотрудничества США и Болгарии в производстве ключевых компонентов проекта, в том числе систем контроля и управления, радиационного мониторинга, а также предоставление различных инженерных, строительных и другого вида услуг, которые могут выполнить болгарские фирмы.

В июне компания "Вестингхаус" подписала договор с АЭС "Козлодуй" о предварительных инженерных работах по строительству новых реакторов по технологии АP-1000, который предусматривал возможность участия болгарских предприятий в проекте. Информации о сроках подписания соглашения о строительстве новых реакторов по американской технологии для АЭС нет.

В январе парламент Болгарии большинством голосов принял решение о необходимости строительства на территории АЭС "Козлодуй" двух новых ядерных реакторов по американской технологии АР-1000. Решение депутатов обязывает болгарское правительство провести переговоры с правительством США по этому вопросу.

В октябре правительство Болгарии отменило решение о строительстве атомной электростанции "Белене" как проекта, имеющего национальное значение, и, соответственно, отменило процедуру по выбору стратегического инвестора для его реализации.