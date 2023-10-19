Wildberries рассказал о попытках мошенничества с личными кабинетами продавцов

В пресс-службе онлайн-ретейлера отметили, что для усиления защиты площадка приняла решение запустить двухфакторную аутентификацию

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries отмечает активизацию мошенников, которые предпринимают попытки доступа к личным кабинетам продавцов, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Wildberries зафиксировала активизацию мошенников, направленную на попытку доступа к личному кабинету продавцов. Усилиями специалистов по информационной безопасности маркетплейса действия злоумышленников оперативно нейтрализуются, по каждой ситуации ведется внутреннее расследование", - рассказали в пресс-службе маркетплейса.

Для усиления защиты продавцов площадка приняла решение запустить двухфакторную аутентификацию и отправку продавцу уведомления о входе в личный кабинет. Кроме того, специалисты прорабатывают возможность для владельца администрировать действия сотрудников и устанавливать их роли в личном кабинете.

"Wildberries активно работает и в части противоборства кибермошенничеству - в автоматическом режиме блокирует фишинговые сайты. Также мы добавили возможность сообщить о фишинговом сайте при обращении в поддержку", - добавили в компании.

Wildberries - крупнейший российский онлайн-ретейлер. Оборот площадки за 2022 год вырос по сравнению с 2021 годом на 98% и достиг 1,669 трлн рублей. Помимо России, Wildberries работает на рынках Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, Узбекистана, Израиля и Азербайджана.