Карельские депутаты поддержали освобождение инвесторов от налога на имущество

Поправки в региональное налоговое законодательство предусматривают увеличение срока освобождения от налога на имущество для инвесторов с пяти до восьми лет

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 октября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Карелии одобрили во втором окончательном чтении поправки в региональное налоговое законодательство. Они предусматривают увеличение срока освобождения от налога на имущество для инвесторов с 5 до 8 лет, а при реализации приоритетных инвестпроектов - до 10 лет, передает корреспондент ТАСС.

"Сразу несколько мер по поддержке инвестиционной активности предлагается этим законопроектом в области налоговых льгот и поддержки бизнеса, - отметил вице-спикер парламента Карелии Илья Раковский во время рассмотрения инициативы. - Увеличивается срок освобождения от налога на прибыль, налога на имущество по инвестиционным проектам. <...> Это тоже повышает наши конкурентные преимущества по сравнению с другими регионами".

Поправки в региональное налоговое законодательство парламент рассмотрел по инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова. Законопроект поддержали 29 парламентариев, голосов против не было. По данным Минфина республики, изменения вступят в силу в 2024 году.

По словам Раковского, одна из поправок направлена на помощь колледжам и техникумам. Предприниматели и организации, которые окажут им финансовую или имущественную поддержку, смогут получить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Это увеличит прямые инвестиции в учебные заведения, где для бизнеса готовят будущие кадры, а также снизит расходы бюджета республики на их содержание.