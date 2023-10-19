Число несырьевых экспортных компаний в регионах РФ в I полугодии выросло на 28%

Согласно проведенным РЭЦ исследованиям, максимальный прирост ННЭ за первое полугодие показали Чукотка, Магаданская, Иркутская, Амурская, Новосибирская области и Алтайский край

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Количество российских региональных компаний, которые вовлечены в сферу несырьевого и неэнергетического экспорта (ННЭ), в первом полугодии 2023 года увеличилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщила гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина в ходе форума "Сделано в России".

"Сегмент ННЭ имеет важное значение в жизни регионов: для одних он является основой экономики, для других - источником занятости. Радует, что растет число компаний, вовлеченных в экспортную деятельность (рост в первом полугодии 28% год к году). Это отражает высокий интерес несырьевого бизнеса всех регионов к экспортной повестке. В этом - основа для будущего развития ННЭ", - сказала Никишина на сессии "Новая сила регионов".

По словам гендиректора РЭЦ, если на общероссийском уровне драйвером несырьевого и неэнергетического экспорта является агропромышленный комплекс, то на региональном уровне ситуация может сильно отличаться. Так, Нижегородская и Новосибирская области, Татарстан и Чувашия, Краснодарский край относятся к регионам, где по итогам января - июня 2023 года драйвером стал экспорт машиностроительной продукции с долей в ННЭ 30-40%.

Согласно проведенным РЭЦ исследованиям, максимальный прирост ННЭ за первое полугодие показали Чукотка, Магаданская, Иркутская, Амурская, Новосибирская области и Алтайский край. В кластер попали и новые территории.

Гендиректор РЭЦ также выделила три направления, которые требуют отдельного внимания со стороны региональных систем поддержки экспорта. "Первое - это системная помощь начинающим экспортерам в различных аспектах, в том числе в поиске потенциальных покупателей и организации встреч с ними. Второе - это внимание к экспорту отраслей, демонстрирующих позитивную динамику. Третье - поддержка традиционных отраслей экспортной специализации в переориентации потоков на новые рынки сбыта", - сказала Никишина.

О форуме

Организатором форума является Российский экспортный центр - государственный институт поддержки несырьевого экспорта (входит в ВЭБ.РФ), консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.

ТАСС является генеральным информационным партнером международного экспортного форума "Сделано в России 2023".