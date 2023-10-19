Путин поручил утвердить план развития ОЭЗ "Стабна" в Смоленской области

Срок исполнения поручения - 15 марта 2024 года

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Минэкономразвития России и администрации Смоленской области до 15 марта разработать и утвердить план развития особой экономической зоны (ОЭЗ) "Стабна", сообщается на сайте Кремля.

"Администрации Смоленской области совместно с Минэкономразвития России разработать и утвердить план развития особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Стабна", созданной на территории муниципального образования Смоленский район Смоленской области", - говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Смоленской области, состоявшегося 9 сентября 2023 года.

Срок исполнения поручения - 15 марта 2024 года, ответственные за разработку и утверждение плана - министр экономического развития РФ Максим Решетников и губернатор региона Василий Анохин.

Решение о создании ОЭЗ "Стабна" было одобрено кабмином в сентябре 2021 года. На ее территории планируется реализовать не менее шести инвестпроектов, в том числе построить фабрику по производству трикотажного полотна, предприятие по сборке грузовиков-внедорожников, завод по переработке торфа. Объем частных инвестиций в проекты может составить около 10,5 млрд рублей, количество новых рабочих мест - более 600.