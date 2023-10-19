Более 200 МСП Подмосковья получили субсидию на модернизацию производства в этом году

Общий объем оказанной поддержки превышает 630 млн рублей

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Свыше 220 субъектов малого и среднего предпринимательства Московской области получили в этом году субсидии по программе "Модернизация", общий объем оказанной поддержки превышает 630 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"На сегодняшний день 226 субъектов МСП, признанных победителями конкурсного отбора по региональной программе поддержки "Модернизация", получили субсидию в рамках возмещения затрат на приобретение оборудования, в том числе в лизинг. Общий объем оказанной поддержки превысил 634 млн рублей", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что в соответствии с условиями программы поддержки предприниматели могут получить субсидию на компенсацию до 50% произведенных и подтвержденных затрат на модернизацию производства, но не более 5 млн рублей. Так, по сравнению с прошлым годом и количество получателей, и сумма поддержки в рамках программы "Модернизация" увеличились. Так, в 2022 году получателями субсидий стали 216 подмосковных субъектов МСП, общая сумма поддержки составила 590 млн рублей.