Собянин: в Москве в три раза увеличилось производство одежды с начала года

По словам мэра Москвы, в городе больше 250 компаний выпускают одежду, обувь, сумки, головные уборы и многое другое

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Производство одежды в Москве с января по август выросло в три раза, на сегодняшний день в городе в этой сфере занято больше 250 компаний. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"В Москве в три раза увеличилось производство одежды с начала 2023 года. С января по август выпустили 283 тыс. мужских и женских костюмов и пиджаков, а также свыше 120 тыс. пар брюк", - написал Собянин.

По его словам, сегодня в столице одежду, обувь, сумки, головные уборы и многое другое выпускают больше 250 компаний. Для развития предприятий легкой промышленности власти создали комфортные условия и преференции, которые можно получить на инвестиционном портале Москвы. Среди них статус промышленного комплекса, который дает значительные налоговые льготы. Резиденты особой экономической зоны Москвы освобождаются на 10 лет от имущественного, транспортного и земельного налогов, а ставка налога на прибыль для них равна всего 2%.

"Под масштабные инвестиционные проекты, например, строительство новых производств, предоставляем земельные участки", - добавил мэр.