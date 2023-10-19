19 октября, 14:49

Путин доволен темпами развития Пермского края

Кадры встречи Владимира Путина с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным
© Kremlin.ru

Глава государства обратил внимание в том числе на достойные показатели инвестиций

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин похвалил руководство Пермского края за хорошие темпы развития региона, в том числе рост экономических показателей и увеличение доходов людей.

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Слушая доклад губернатора Дмитрия Махонина на встрече с ним, глава государства уточнил: "15% рост валового регионального продукта?" Махонин подтвердил, что таких показателей действительно планируется добиться по итогам года. "Это хороший результат", - похвалил Путин.

Отдельно он остановился на уровне доходов населения. "Реальные денежные доходы населения выросли на 8,6% - хорошо", - оценил глава государства.

Президент обратил внимание и на достойные показатели инвестиций. "Инвестиции в основной капитал - это будущее. То, что сегодня вложено, завтра будет работать", - заметил он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПермский крайМахонин, Дмитрий Николаевич
© Информационное агентство ТАСС
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