Загрузка мощностей металлургов в 2024 году может вернуться к уровню 2021 года

Аналитики считают, что инвестиции в инфраструктуру и крупные ресурсные проекты в России продолжат расти, что смягчит негативное воздействие жесткой денежно-кредитной политики и замедления в жилищном строительстве, сохранив спрос на сталь на внутреннем рынке

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Аналитики ожидают, что уровень загрузки производственных мощностей НЛМК, "Северстали" и ММК в 2024 году может вернуться к уровню 2021 года из-за устойчивого спроса на сталь в РФ и мирового роста потребления металла, следует из обзора сервиса "Газпромбанк Инвестиции" (есть в распоряжении ТАСС).

Аналитики считают, что инвестиции в инфраструктуру и крупные ресурсные проекты в России продолжат расти, что смягчит негативное воздействие жесткой денежно-кредитной политики и замедления в жилищном строительстве, сохранив спрос на сталь на внутреннем рынке. В случае снижения внутреннего спроса в РФ металлурги могут увеличить экспорт на мировой рынок. Всемирная ассоциация производителей стали прогнозировала рост потребления стали в 2023 и 2024 годах на 1,8% и 1,9% соответственно и отмечала, что основной вклад в потребление внесут развивающиеся экономики. В свою очередь аналитики отмечают, что российские металлурги проложили к ним "новые экспортные маршруты взамен прежних рынков сбыта на западе". В связи с этими факторами они ожидают, что загрузка мощностей крупнейших металлургических компаний вернется к уровням 2021 года.

"Между тем, финансовые показатели компаний будут находиться в фарватере цен на сталь на внутреннем и мировых рынках, а также курса рубля", - уточнили аналитики.

Они также прогнозируют, что показатель рентабельности металлургических компаний по EBITDA в IV квартале 2023 года может вернуться к значениям "докризисного" 2021 года, поскольку текущая ценовая конъюнктура на продукцию на внутреннем рынке (около 55 тыс. рублей без НДС за тонну горячекатаного проката) и $600 за тонну на экспорт в портах Черного моря, а также устойчиво слабый курс рубля пока что благоприятны для металлургов.

В целом, аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" считают, что компании могут вернуться к выплате дивидендов, поскольку не выплачивали их более полутора лет и накопили на балансе значительный объем избыточной ликвидности, а также в связи с тем, что в среднесрочной перспективе у компаний нет планов по расширению производства.