Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз ВВП и инфляции в России на 2023 год

Прогнозы роста экономики на последующие три года не изменились

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Аналитики в октябре улучшили прогноз ВВП России на 2023 год и теперь ожидают рост на 2,5% (+0,3 п.п.), говорится в обновленном макроэкономическом опросе Банка России. Прогнозы роста экономики на последующие три года не изменились, как и оценка долгосрочных темпов роста - на 1,5% ежегодно.

Также, согласно их ожиданиям, изменение ВВП в 2026 году к 2021 году составит 4,9%. При этом медианный прогноз инфляции на 2023 год повышен до 7% (+0,7 п.п. к сентябрьскому опросу), на 2024 год - до 5,1% (+0,6 п. п.). Аналитики ожидают, что инфляция вернется к цели в 2025 году и останется на этом уровне в 2026 году.

Прогнозная траектория ключевой ставки в среднем в 2023 году выросла до 9,8% годовых (+0,5 п.п.) и предполагает, что в октябре - декабре 2023 года средняя ключевая ставка составит 14,2% годовых. В среднем в 2024 году она составит 12,6% годовых (+2,6 п.п.) и 8,2% годовых (+0,5 п.п.) в среднем в 2025 году. Медианная оценка нейтральной ключевой ставки аналитиков не изменилась - 6% годовых.

Аналитики снизили прогнозы на 2023-2025 годы на 0,1-0,2 п.п. до 3,1%, 3,2% и 3,3% соответственно. Согласно ожиданиям, к концу прогнозного горизонта безработица вырастет до 3,5%. Номинальная зарплата в 2023 году, согласно оценкам, вырастет на 12,3% (+1,1 п.п.) с замедлением роста до 8,1% (+0,3 п.п.) в 2024 году, до 6,5% в 2025 году и до 6% к концу горизонта. Расчеты на основе прогнозов аналитиков по номинальной заработной плате и средней инфляции предполагают, что в 2023 году реальная зарплата вырастет на 6,1%, в 2024 году - на 1,6%, в 2025 году - на 2,1%, в 2026 году - на 1,9%. Соответственно, к концу прогнозного горизонта реальная заработная плата будет на 12,5% выше, чем в 2021 году.

Эксперты также ожидают меньший дефицит консолидированного бюджета в 2023-2024 годах - 2,1% ВВП (-0,2 п.п.) и 1,5% ВВП (-0,1 п.п.) соответственно. Прогнозы аналитиков по дефициту в 2025-2026 годах не изменились - 1% ВВП. Курс доллар/рубль пересмотрен в сторону более слабого рубля на всем горизонте. Прогноз на 2023 год - 86 рублей за доллар (предполагает средний курс в октябре - декабре 2023 года 96 рублей за доллар), на 2024 год - 94 рублей за доллар, на 2025 год - 97,5 рублей за доллар, на 2026 год - 98,2 рублей за доллар (пересмотр на +0,6-7,4% с сентябрьского опроса).

Цена на нефть Urals ожидается выше на всем прогнозном горизонте на $1-7 за баррель. Согласно ожиданиям, в среднем за 2023 год нефть марки Urals будет стоить $64 за баррель (предполагает, цену в октябре - декабре 2023 года в среднем $78 за баррель), в 2024 году цена составит $72 за баррель, в 2025-2026 годах снизится до $67 за баррель.